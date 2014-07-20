المعارضة الجزائرية: السلطة منعت ندوة عن الديمقراطية

رفضت السلطات الجزائرية السماح لتكل المعارضة بعقد ندوة سياسية حول الانتقال الديمقراطي، غدا الاثنين، كان من المفترض أن يشارك فيها 11 حزبا سياسيا وشخصيات مستقلة وتنظيمات مدنية.

وأوضح سفيان صخري، المتحدث باسم حزب "جيل جديد"، لـ"العربية.نت" أن "سلطات ولاية الجزائر رفضت الترخيص لتكتل تنسيقية الانتقال الديمقراطي بعقد الندوة في قاعة، زعمت أنها مخصصة للتظاهرات الثقافية المنظمة بمناسبة شهر رمضان".

وذكر بيان أصدره الحزب في وقت للاحق أن "الحزب تعود على تنظيم ندوات في نفس القاعة، كما أنها غير محجوزة في التاريخ المطلوب، بدليل موافقة مسير القاعة على استقبال الندوة".

وأضاف البيان أن "ما فعلته مصالح الولاية يبين أن مشروع الانتقال الديمقراطي الذي تبنته التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي هو النهج الصحيح والجاد والقادر على إحداث تحول ديمقراطي حقيقي، وهو المشروع الذي لم تهضمه السلطة السياسية القائمة".

وكانت قوى المعارضة التي قاطعت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أبريل الماضي قد تلقت العراقيل نفسها خلال عزمها عقد مؤتمر الانتقال الديمقراطي في العاشر يونيو الماضي، والذي كان أكبر تجمع سياسي للمعارضة حضره 400 من قادة الأحزاب والتنظيمات المدنية والشخصيات المستقلة.