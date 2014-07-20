منحة بـ100 ألف دولار من لاعبي الجزائر إلى أهالي غزة

منح لاعبو المنتخب الجزائري لكرة القدم مساعدة مالية قدرها 100 ألف دولار أميركي، كمساعدة إنسانية لصالح أطفال غزة.

ونشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم، بيانا أعلنت فيه أن لاعبي المنتخب الجزائري لكرة القدم قرروا تقديم مساعدة مالية قدرها 100 ألف دولار أميركي توجه للتكفل ومساعدة أطفال غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي.

وشدد البيان على أن "هذه المساعدة تؤكد حرص لاعبي المنتخب الجزائري ومسؤولي الاتحادية على التعبير عن مساندتهم وتضامنهم مع أطفال غزة".

وفي السياق التضامني، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، مبادرة للقاء يجمع بين المنتخب الجزائري والفلسطيني، تخصص مداخيله لصالح غزة.