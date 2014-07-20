14 ألف عسكري تونسي وجزائري في حرب مشتركة ضد الإرهاب

أكد تقرير نشر اليوم الأحد في صحيفة "الخبر" الجزائرية، وتناقلته بصفة واسعة الصحف والمواقع الإخبارية التونسية، الاتفاق على شن عملية عسكرية مشتركة، على الحدود بين تونس والجزائر لتتبع الجماعات الإرهابية التي تنشط في الجبال الواقعة على الحدود.

يأتي هذا الإعلان الرسمي بعد حصول عمليات إرهابية موجعة في كلا البلدين خلال الأسبوع الماضي، كما أنه قرار كان منتظرا، حيث أعلن رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، الذي قام بزيارتين إلى الجزائر في أقل من شهرين من وصوله للسلطة، ولمح جمعة في أكثر من مناسبة إلى متانة التنسيق الأمني بين البلدين، في إشارة إلى فرضية وجود عمليات مشتركة.

وبحسب صحيفة "الخبر"، فقد "حصلت قيادة أركان الجيش على موافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، لشن عمليتين عسكريتين في الحدود الجزائرية التونسية، بمشاركة ما لا يقل عن 8 آلاف عسكري جزائري و6 آلاف عسكري تونسي".

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني "أن قادة الجيشين التونسي والجزائري اتفقوا على شن سلسلة من العمليات العسكرية المتزامنة، في مناطق الحدود بالتوازي مع تنفيذ 7 بنود ضمن مخطط أمني طويل الأمد للقضاء على الجماعات الإرهابية في الحدود".

اتفاق أمني

ويتضمن الاتفاق الأمني بين البلدين 7 بنود وإجراءات وقائية لتضييق الخناق على الجماعات السلفية الجهادية في الحدود، وأخرى تتعلق بنشاط الاستخبارات وجمع المعلومات، وتنشيط العمليات الأمنية والعسكرية ضد هذه الجماعات المسلحة.

كما تقرر تنشيط التحقيقات الأمنية حول شبكات تجنيد الإرهابيين في تونس وفي المناطق الشرقية للجزائر، وتضمن الاتفاق حرمان الجماعات الإرهابية قدر الإمكان من مصادر التمويل ووسائل العيش، حيث تقرر في الجانب التونسي إنشاء خلايا أمنية لمنع عمليات جمع الأموال لصالح الجماعات السلفية وحرمانها من مصادر التمويل.

وتعمل خلايا أخرى في تونس على مراقبة تدفق الأموال والجهاديين من ليبيا إلى تونس.

ويشمل الاتفاق الأمني أيضا تشديد الرقابة على حركة الأموال وعمليات التهريب بين البلدين لمنع استغلالها كمصدر لتمويل النشاط الإرهابي.

وفي سياق متصل، تقرر تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية المحدودة وواسعة النطاق في 5 مناطق رئيسية في تونس، وفي الشريط الحدودي مع الجزائر.

والمناطق الرئيسية التي ستنفذ فيها العمليات، هي ولاية القصرين بتونس وفي مناطق حدودية تربط الجنوب الغربي لليبيا بجنوب تونس، وفي مناطق بولايات الوادي وتبسة وبسكرة وسوق أهراس وخنشلة بالجزائر.