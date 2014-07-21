مقتل طفل جزائري في قصف إسرائيلي على رفح

أعلنت السلطات الجزائرية مقتل طفل جزائري من أم جزائرية وأب فلسطيني في القصف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، الاثنين "نؤكد نبأ استشهاد الطفل الجزائري عبد الله يوسف عبد الجبار الدراجي البالغ من العمر ثلاث سنوات وذلك على اثر قصف إسرائيلي في محافظة رفح".

وأضاف نفس المصدر "تأكد للأسف بعد الاتصال بالعائلة نبأ استشهاد الطفل عبد الله يوسف عبد الجبار الدراجي البالغ من العمر ثلاث سنوات على إثر قصف إسرائيلي من طائرات حربية في محافظة رفح" .

وقال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية أن "الطفل الجزائري الشهيد سيوارى التراب في مقبرة الشهداء في محافظة رفح ".

وأكد نفس المصدر إلى أن "السفارة الجزائرية بالقاهرة كانت قد عرضت على عائلة الضحية إجلاءها للجزائر ضمن الدفعة الأولى للعائلات الجزائرية، غير أن هذه الأخيرة رفضت مفضلة البقاء مع الفلسطينيين من أهل غزة".

وفي نفس السياق وصلت اليوم إلى الجزائر عائلتين مكونتين من ستة أفراد نجحت السلطات الجزائرية في إجلائها من غزة. ونقلت العائلتين من غزة إلى معبر رفح ثم مطار القاهرة، قبل أن يتم ترحيلهم إلى الجزائر.

وكانت الجزائر قد استقبلت قبل أيام 15 عائلة ضمت 65 فردا، تم ترحيلهم من عزة الى مطار القاهرة ثم إلى الجزائر .