اتفاق أمني وعسكري تونسي جزائري لمواجهة الارهاب

انتهى الاجتماع السياسي والأمني الرفيع المستوى الجزائري التونسي الى اتفاق أمني وعسكري يعزز التعاون في مكافحة الإرهاب .

وأعلن وزير الداخلية التونسي منجي الحامدي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الجزائري رمضان لعمامرة في مدينة تبسة الواقعة على الحدود بين البلدين على هامش زيارة قام بها رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة الى تبسة للإجتماع مع رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال – أعلن – أن الاجتماع خلص الى الإتفاق على خطة تنسيق للتعاون في المجالين الأمني و العسكري" .

ووصف الحامدي التوصيات الأمنية المتفق عليها ب"القفزة النوعية" ، على صعيد "التعاون و التشاور بين البلدين الشقيقين من أجل التحكم في التحديات الأمنية لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و تهريب الأسلحة".

وتأتي زيارة جمعة الى الجزائر على خلفية تزايد نشاط المجموعات الإرهابية في منطقة الشعانبي على الحدود بين الجزائر وتونس، خاصة بعد عملية اغتيال 14 جنديا تونسيا قبل أسبوع في المنطقة .

وأشار نفس المصدر إلى أن " الإرادة السياسية للبلدين القائمة سمحت أجل تعزيز التعاون في المجال الأمني ، بسبب التحديات الإقليمية و الأمنية المشتركة بين البلدين".

وفي نفس السياق قال وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة أن اللقاء الذي جمع اليوم الوزير الأول عبد المالك سلال برئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة سمح "بتحليل شامل و لجميع المستجدات على مختلف الأصعدة في مجال الأمن و التنمية و العلاقات الثنائية.

وأكد لعمامرة الى أن اجتماعات التعاون والتنسيق الأمني والسياسي بين تونس و الجزائر تضاعفت في الأشهر الأخيرة ، والبلدين يتقاسمان نظرة مشتركة في المجال الأمني و في جميع المجالات الأخرى والتنسيق و التعاون بين البلدين بلغ مستوى إستراتيجي لم يسبق له مثيل".

ولفت لعمامرة الى أن وقوف الجزائر الى جانب الأشقاء في تونس ، يمليه واجب الجوار ورد جميل التضامن التونس مع الجزائريين خلال ثورة التحرير وخلال الظروف التي مرت بها بلادنا في العشرية السوداء".

وأشا لعمامرة الى ان عبد المالك سلال و مهدي جمعة "اتفقت على إيلاء اهتمام للحياة على الشريط الحدودي المشترك وتنشيط برامج و مشاريع التنمية لصالح سكان المناطق الحدودية ".

وكان رئيس الحكومة التونسي مهدى جمعة قد وصل مساء الثلاثاء، إلى مدينة تبسة في زيارة عمل ليوم واحد رفقة كل من وزيري الدفاع الوطني غازي الجريبي و الشؤون الخارجية و منجي حامدي .

