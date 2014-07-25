لبنانيو "الجزائرية" 20 بينهم 11 طفلاً

كان على متن الطائرة الجزائرية المنكوبة 20 لبنانيا، ما سبب حالة من الصدمة في لبنان.

فشيماء ابنة الخمسة أعوام هي واحدة من 11 طفلا فقدوا على متن الطائرة الجزائرية كانت برفقة والدتها وشقيقين لها في رحلة بعد 4 أعوام من الانقطاع عن لبنان، إلا أن القدر شاء لهذه الرحلة ألا تكتمل لتفقد العائلة في مكان ما وسط ذهول أقربائهم.

وقالت أمينة ضاهر، وهي شقيقة فايز ضاهر رب العائلة المفقودة - عمة الأطفال - لـ"العربية": "سمعنا الخبر عبر وسائل الإعلام أن الطائرة مفقودة". وأضافت وهي تبكي "لهم 4 سنوات لم يأتوا للبنان، وجاؤوا هذه المرة لقضاء الأعياد ورؤية أقاربهم.

وإذا كان رب هذه العائلة لايزال على قيد الحياة في بوركينافاسو فإن عائلتين فقدتا أفرادهما بالكامل.

عائلة منجي حسن من بلدة حريص لم يتبق منها أحد، وكذلك عائلة بلال دهيني التي فقد أفرادها الستة.

معظم المفقودين اللبنانيين الذين قدر عددهم بـ20 شخصا سافروا إلى بوركينافاسو قبل أعوام لتحصيل لقمة العيش، وكانوا في طريقهم إلى لبنان لتمضية عطلة الأعياد دون أن يعلموا أن رحلتهم هذه ستكون الرحلة الأخيرة.

وعثر الخميس على حطام الطائرة المستأجرة من الخطوط الجزائرية والتي كان فقد الاتصال بها وعلى متنها 116 شخصا بعد إقلاعها من واغادوغو، وذلك في شمال مالي قرب الحدود مع بوركينافاسو، بحسب ما أعلن قائد أركان الرئاسة البوركينابية.

من جانبها، أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، أنها أرسلت وحدة عسكرية لتأمين الموقع الذي عثر فيه على حطام الطائرة الجزائرية التي سقطت في مالي قرب الحدود مع بوركينافاسو.

وقال بيان أصدره مكتب الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، إن الطائرة التي كان على متنها 51 مواطنا فرنسيا، جرى التعرف إليها بوضوح على الرغم من تناثرها إلى أجزاء، مشيرا إلى أنها أصبحت "مدمرة كليا".