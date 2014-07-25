ناشط إغاثة وطياران ضمن ضحايا حادث الطائرة الجزائرية

لم يصل "العيد ساسي" إلى أهله الذين كانوا ينتظرونه في مدينة وادي سوف جنوب الجزائر، لقضاء عطلة عيد الفطر، عائدا من رحلته إلى بوركينافاسو.

منذ سنوات انضم "العيد ساسي" إلى هيئة الإغاثة الإسلامية، وتوجه إلى العمل الإغاثي في بوركينافاسو وعدد من الدول الإفريقية.

وقبلها، قضى ساسي سنوات من النشاط في تنظيم طلابي في الجامعة، قبل أن يتوجه إلى النشاط المدني وينخرط في العمل الإغاثي.

وكما "العيد ساسي" قضى في الحادث الطيار "دبايلي لطفي" (39 سنة. متزوج وأب لطفلين)، وهو طيار تابع للخطوط الجوية الجزائرية، وهو ابن القيادي السابق بحزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض الراحل صديق دبايلي.

وتتحدث بعض المعلومات عن أن دبايلي كان في رحلة عمل في واغادوغو للبحث عن فندق يكون مقرا لإقامة مستخدمي الخطوط الجوية الجزائرية خلال الرحلات.

ورافق دبايلي في هذه الرحلة الأخيرة ، الطيار عمر مرباح، وهو طيار متمرس انتدب من شركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى واغادوغو لاختيار فنادق لصالح موظفي الخطوط الجوية الجزائرية.

وقضى في حادث الطائرة الجزائرية ثلاثة جزائريين آخرون، بحسب ما أعلنت عنه شركة الخطوط الجوية الجزائرية.