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العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الجزائرية

المصدر: دكار - رويترز
من بقايا الطائرة المنكوية
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أعلنت الأمم المتحدة اليوم السبت أن خبراء تابعين لها حددوا موقع الصندوق الأسود الثاني لطائرة الخطوط الجوية الجزائرية التي تحطمت في مالي الأسبوع الماضي.

وتشير أدلة أولية أخذت من موقع تحطم الطائرة النائي إلى أنها انشطرت لدى ارتطامها بالأرض في وقت مبكر من صباح الخميس الماضي، ما ينفي أي احتمال لتعرضها لهجوم.

وقتل في الحادث 118 شخصاً بينهم 54 فرنسياً.

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس الجمعة إنه عُثر على الصندوق الأسود الأول وسيجري تحليل ما به من تسجيلات. ويعتزم
الرئيس لقاء أسر الضحايا في وقت لاحق اليوم السبت.

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