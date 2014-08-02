الجزائر تجلي 5000 من رعاياها من ليبيا

أعلنت الحكومة الجزائرية إجلاء 5000 من رعاياها من ليبيا، بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة في هذا البلد، نتيجة الاشتباكات المسلحة بين الميليشيات والجيش الوطني الليبي.

ومنذ عام 2012، طلبت السلطات الجزائرية من رعاياها توخي الحذر في التنقل بين طرابلس والمدن الليبية الأخرى، ودعتهم إلى مغادرة البلاد لمن ليس هناك ضرورة لبقائهم في ليبيا.

ووجهت وزارة الخارجية الجزائرية تعليمات إلى السفارة الجزائرية في تونس وجميع قنصلياتها في العاصمة تونس وقفصة والكاف لمساعدة الرعايا الجزائريين الراغبين في مغادرة ليبيا.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبدالعزيز بن علي الشريف، في تصريح صحافي إن "السلطات أبلغت التمثيليات الدبلوماسية في تونس بضرورة توفير جميع الوسائل لمساعدة الرعايا الجزائريين المقيمين بليبيا والراغبين في العودة من هذا البلد بالنظر إلى تدهور الأوضاع الأمنية هناك".

ووضعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أرقاماً هاتفية للاستعلام والاتصال بالمصالح الدبلوماسية في تونس.

وكانت الجزائر قد سحبت في مايو الماضي سفيرها من طرابلس، وأجلت كل طاقمها الدبلوماسي، بعد التطورات الأمنية المتسارعة في ليبيا.