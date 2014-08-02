مهرجان في الجزائر بمشاركة 300 فنان لدعم غزة

أعلنت إدارة مهرجان تيمقاد (في ولاية باتنة شرقي الجزائر) الفني تحويل مداخيل المهرجان، الذي يبدأ اليوم السبت لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وإعادة الإعمار وإغاثة غزة.

وأوضح المتحدث باسم الديوان الجزائري للثقافة والإعلام، سمير مفتاحي، أن 300 فنان من الجزائر ومختلف دول العالم سيشاركون في المهرجان الفني الذي ستحول مجموع عائداته لصالح الشعب الفلسطيني في صموده ضد إسرائيل.

ويعد مهرجان تيمقاد، الذي يقام على المسرح الروماني الأثري تيمقاد، أكبر تجمع فني سنوي في الجزائر. وأبزر المشاركين في دورته لهذا العام الفنان الفلسطيني محمد عساف.

وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد أقر مساعدة مالية عاجلة بقيمة 25 مليون دولار إلى الشعب الفلسطيني ولإغاثة سكان غزة.

كما بحث بوتفليقة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إمكانية القيام بعمل عربي مشترك على الصعيد الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.