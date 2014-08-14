الجزائر تفتح الحدود البرية مع ليبيا لعبور المصريين

قررت السلطات الجزائرية فتح الحدود البرية مع ليبيا بصورة استثنائية لعبور الرعايا المصريين المقيمين بالأراضي الليبية والفارين من القتال الدائر بين المليشيات المسلحة، وذكرت تقارير إعلامية جزائرية عبور نحو ألفي مصري خلال اليومين الماضيين، من بوابة الدبداب الحدودية جنوب شرقي الجزائر وتقوم السلطات الجزائرية بنقل المصريين الى مطار عين اميناس أو مطار حاسي مسعود جنوب البلاد لتتولى طائرات مصرية ترحيلهم الى مصر.

وتأتي الخطوة الجزائرية، تنفيذا لطلب من القيادة المصرية، لتسهيل عودة الليبيين، بعد حالة الازدحام التي يشهدها معبر راس جدير في تونس، رغم أن الجزائر أغلقت حدودها مع ليبيا منذ شهر مايو الماضي، ويتم استقبال المصريين من طرف السلطات المحلية بولاية إليزي، وتوفير حافلات خاصة لنقلهم إلى المطارات أو أماكن الإقامة ريثما تصل الطائرات المصرية لتقلهم إلى القاهرة.

