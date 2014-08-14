جولة مفاوضات ثانية بين بماكو وحركات أزواد بالجزائر

تلتقي الفصائل الأزوادية المالية ووفد من الحكومة المالية في الجزائر بداية شهر سبتمبر المقبل في ثاني جولة من المفاوضات لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في شمال مالي.

وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائري إن "الأطراف المالية – الفصائل والحكومة - التي شاركت في المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل من 17 إلى 24 يوليو الماضي، ستلتقي في الأول من سبتمبر بالعاصمة الجزائرية، في إطار تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في 24 يوليو الماضي بالجزائر.

وجاء اتخاذ هذا الموعد للمفاوضات بين الحكومة المالية والحركات السياسية العسكرية لشمال مالي استجابة لطلب الأطراف المالية التي عبرت عن رغبتها في أخذ الوقت الكافي، لتوفير كافة الظروف الكفيلة بتشجيع عقد المرحلة المقبلة للمفاوضات من أجل تعزيز واستكمال مشاوراتها وتحضيراتها في جو هادئ.

ويشارك في المفاوضات المقبلة وفد الحكومة المالية، وقادة ست حركات، هي الحركة العربية للأزواد، والتنسيقية لشعب الأزواد، والتنسيقية للحركات، والجبهات القومية للمقاومة، والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد، والحركة العربية للأزواد.

ويأتي عقد المفاوضات بين أطراف النزاع في مالي في سبتمبر القادم استكمالا للمرحلة الأولى من الحوار الذي بادرت الجزائر بالدعوة إليه ونظم على أرضها في الفترة من 17 إلى 24 يوليو، والذي توج بتوقيع حكومة مالي وست حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و"إعلان وقف الاقتتال".

وتأتي مفاوضات سبتمبر بين أطراف الصراع في مالي بعد سلسلة من التطورات السياسية والأمنية الإيجابية سجلتها جمهورية مالي، وكان للدبلوماسية الجزائرية، فضلا عن دعم دول أخرى ومنظمات دولية، دور بارز في تحقيقها.

وفي السياق، أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، خروج مالي كليا من حالة القطيعة مع الشرعية الدستورية التي شهدها عقب انقلاب 22 مارس 2012، وأشاد بتواصل مسار تعزيز المؤسسات الديمقراطية في مالي، وإلى تعيين الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا في إبريل الماضي، بعد نجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي نظمت خلال سنة 2013 والتي سمحت بإنشاء مؤسسات جديدة.

مسار من الحوار

ومنذ مارس 2012 تاريخ سيطرة مجموعات مسلحة على شمال مالي، سعت الجزائر إلى العمل على إعادة الأمن والاستقرار في شمال مالي، ومنع إقامة كيان سياسي مستقل عن الحكومة المركزية في بماكو، ونجحت الدبلوماسية الجزائرية في جمع أطراف النزاع في مالي.

وأفضت هذه الجهود إلى التوقيع يوم 9 يونيو 2014 على "إعلان الجزائر" من قبل ثلاث حركات مسلحة، هي الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد، وفرع من الحركة العربية للأزواد.

وانضمت ثلاثة حركات أخرى إلى "إعلان الجزائر" أو "الأرضية الأولية للجزائر" في 14 يونيو من السنة الجارية، ويتعلق الأمر بائتلاف الشعب من أجل الأزواد، وتنسيقية الحركات، والقوى القومية للمقاومة وفرع من الحركة العربية للأزواد.

وكثفت الجزائر اتصالاتها حيث جمعت بالجزائر في يوليو الماضي خبراء ممثلين عن مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المذكورة، وكذا بلدان المنطقة المعنيين لتحضير المفاوضات.

وفي 16 يوليو المنصرم، بحث اجتماع وزاري شارك فيه مختلف الفاعلين مشروع ما أطلق عليه "خارطة طريق مفاوضات في إطار مسار الجزائر"، قام بإعدادها الخبراء وحظي بالمصادقة عليه والتوقيع عليه من قبل الأطراف المالية (الحكومة والحركات المسلحة) في 24 يوليو 2014.

وتحدد خارطة الطريق" المبادئ والمراجع الأساسية للمفاوضات، كما تحدد مختلف المسائل التي ينبغي بحثها لتسوية النزاع المالي، ومنها شكل المفاوضات وكذا تشكيلة فريق الوساطة الذي تقوده الجزائر، ويضم ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية الخمس، إلى جانب بلدان المنطقة، كما تحدد الأطراف المشاركة في المفاوضات وتسطر رزنامة لسيرها.