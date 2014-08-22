الجزائر تستقبل 40 مصرياً فروا من العنف بليبيا

سمحت السلطات الجزائرية بدخول 40 رعية مصرية عبر حدودها البرية المغلقة مع ليبيا، بعد وصولهم إلى الحدود الجزائرية قادمين من طرابلس التي تشهد مواجهات دامية.

وجهزت قوات الجيش الجزائري، التي تتولى مراقبة النقاط الحدودية مع ليبيا، إقامة خاصة للرعايا المصريين قبل نقلهم إلى العاصمة الجزائرية ومنها إلى القاهرة.

وكانت الجزائر قررت إغلاق حدودها البرية مع ليبيا قبل شهرين بسبب الفوضى الأمنية التي تشهدها ليبيا، كما سحبت سفيرها من طرابلس وكافة الموظفين الدبلوماسيين.

وفي سياق متصل، جدد وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، دعوته الفرقاء في ليبيا إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال لعمامرة، عقب استقباله نظيره المالي، عبدو اللاي ديوب، إن الجزائر كانت بادرت في اجتماع الحمامات بتونس إلى طرح فكرة إنشاء "مجموعة دول جوار ليبيا" للمساعدة على حل الأزمة في هذا البلد الجار.