وزير الخارجية الجزائري في مصر لبحث ملفي غزة وليبيا

أوفد الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، وزير الخارجية رمضان لعمامرة، إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي غدا الأحد.

ويحمل لعمامرة رسالة من الرئيس بوتفليقة إلى الرئيس السيسي، وسيبحث معه تطورات الوضع في غزة وفي ليبيا.

ورجحت مصادر مسؤولة أن تكون الجزائر بصدد الطلب من مصر فتح معبر رفح مع قطاع غزة، وتخفيف عبء الحصار على الفلسطينيين.

وحصل الهلال الأحمر الجزائري على موافقة من السلطات المصرية لإدخال قوافل إغاثية إلى قطاع غزة عبر مطار الإسكندرية ثم إلى معبر رفح.

وكان الرئيس السيسي قد زار الجزائر في أواخر شهر يونيو الماضي والتقى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وأسفرت الزيارة عن اتفاق بين مصر والجزائر خاصة ما يتعلق بتوريد الطاقة والغاز الطبيعي من الجزائر إلى مصر.