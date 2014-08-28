أفريكوم تدعو الجزائر لتعاون استخباراتي حول ليبيا

قال قائد أفريكوم من الجزائر في تصريح للتفزيون الحكومي، إننا "نرغب في تنسيق استخباراتي أكبر مع الجزائر بشأن ليبيا ودول الجوار لمحاربة الإرهاب".

واستقبل، الأربعاء، الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، قائد القوات الأمريكية في القارة الإفريقية الجنرال دافيد رودريغيرز بمقر وزارة الدفاع لوطني.

وتناولت المحادثات التي جمعت الفريق قايد الصالح مع الجنرال الأميركي دافيد رودريغيرز، بحضور إطارات سامية من وزارة الدفاع الجزائرية، والوفد المرافق للمسؤول العسكري الأمريكي، حالة التعاون العسكري بين الثنائي وطرق تعزيزه في ظل الوضع الأمني السائد بمنطقة الساحل والجوار من أجل البحث في أفضل الطرق لتنسيق الأعمال خاصة في مجال تبادل الاستعلام والخبرات في إطار مكافحة الإرهاب.