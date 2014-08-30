طائرة أوكرانية تتحطم جنوب الجزائر

سقطت طائرة أوكرانية مدنية، صباح اليوم السبت، جنوب الجزائر، بعد إقلاعها من مطار "تمنراست" في حدود الساعة الساعة الثانية وأربعين دقيقة، حسب ما علم من مصالح الولاية.

وحسب المعلومات الأولية، فقد تعرضت هذه الطائرة، وهي من نوع " أنطنوف 12"، لحادث السقوط دقائق بعد إقلاعها من مطار تمنراست بمنطقة جبلية على بعد نحو 15 كلم من المطار، حيث كانت متوجهة نحو غينيا الاستوائية بعد توقف تقني بذات المطار، وفق ذات المصدر.

وكان على متن الطائرة طاقم يتكون من 7 أشخاص، وشرع في عملية البحث عن حطام الطائرة بعد وقوع هذا الحادث، كما ذكر المصدر.