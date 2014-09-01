تصادم طفيف بين طائرتين للجوية الجزائرية

ارتطمت طائرتان تابعتان للخطوط الجوية الجزائرية ببعضهما الاثنين بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائرية من دون وقوع خسائر.

وأعلنت شركة الجوية الجزائرية أن حادثا وصفته بـ"الصغير" وقع الاثنين من دون خطورة بين طائرتين للنقل الجهوي "آ تي آر" تابعتين للشركة الخطوط الجوية الجزائرية كانتا متوقفتين بمطار هواري بومدين الدولي .

وأوضح بيان الشركة أن "سبب الحادث الخفيف راجع إلى ضيق مسار موقف الطائرات، مما أدى إلى احتكاك طفيف بين طائرتين من نوع "أ تي آر 500 72" حيث لامست إحدى الطائرتين طرف جناح الطائرة الأخرى أثناء التوقف".

وأكد مسؤول بالخطوط الجوية الجزائرية أن هذا الحادث لم يخلف أي أضرار، مضيفا أن "حركة نقل المسافرين متواصلة بشكل عادي".

ويأتي هذا الحادث بعد يومين من حادث انحراف طائرة تابعة لشركة طاسيلي الحكومية في الجزائر، في مطار سطيف شرقي الجزائر، عندما كانت تستعد للإقلاع باتجاه فرنسا.

ولم تسجل أية خسائر خلال هذا الحادث، لكن الشركة اضطرت إلى نقل مسافريها إلى مطار قسنطينة شرق الجزائر على بعد 150 كيلومترا، حيث أقلتهم طائرة أخرى باتجاه مطار ليون الفرنسي.