الجزائر تستقبل دفعة ثانية من الجرحى والمرضى الليبيين

وصلت دفعة ثانية من الجرحى الليبيين والمرضى إلى الجزائر لتلقي العلاج في المستشفيات الجزائرية، وتضم الدفعة 52 مصاباً ليبياً إلى منطقة جانت بولاية اليزي جنوب الجزائر على الحدود بين البلدين. وتكفل فريق طبي خاص بمعالجة المرضى.

ووصل عدد آخر من المرضى الليبيين والمصابين جراء الاشتباكات الدامية بين قوات الجيش الوطني وميليشيات "فجر ليبيا" إلى العاصمة الجزائرية عبر مطار الجزائر الدولي، في رحلة قادمة من تونس.

وكانت الجزائر قد أوقفت الرحلات الجوية من وإلى ليبيا، وأغلقت الحدود قبل أشهر، لكنها قررت فتحها بشكل استثنائي لدخول الحالات الإنسانية والمرضى بغرض العلاج.

كما وصلت إلى الجزائر، في شهر نوفمبر الماضي، دفعة أولى من المرضى الليبيين تضم 39 حالة، وتم استقبالها في المعبر الحدودي "تينالكوم" بمنطقة جانت بولاية اليزي بين البلدين.

وتمت معالجة 26 مصاباً وإعادتهم إلى بلدهم، فيما تم نقل 13 مريضاً ليبياً من أصحاب الحالات المستعصية إلى مستشفيات مركزية في مدينة جانت والعاصمة الجزائرية لتلقي العلاج.