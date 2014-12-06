قوات الجيش تقتل 3 مسلحين وتسترجع أسلحة جنوب الجزائر

قضت قوات الجيش الجزائري على ثلاثة مسلحين في منطقة إقيدي بولاية تندوف جنوب الجزائر.

ولاحقت وحدة من قوات حرس الحدود الجزائرية المجموعة المسلحة التي كانت تتكون من ثلاثة مسلحين، تم القضاء عليهم في المكان، بعد رفضهم تسليم أنفسهم لقوات الجيش.

وتم خلال العملية استرجاع مسدسات رشاشة وكمية من الذخيرة وجهاز اتصال من نوع ثريا متصل بالأقمار الصناعية.

وأعلنت قيادة الجيش عن اعتقال 51 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، منهم 35 تشاديا، و14 نيجريا، وسودانيان، في عمليات عسكرية على الحدود، بعضهم أعضاء في شبكات تهريب السلاح.

وشددت قوات الجيش الجزائرية منذ أشهر مراقبة الحدود مع مالي والنيجر وليبيا وتونس للحد من تسلل عناصر المجموعات الإرهابية وتهريب السلاح والمخدرات.