القضاء الجزائري يحظر استخدام تسمية "حركي"

حظرت محكمة في الجزائر اطلاق تسمية "حركي" على من هم ليسوا كذلك، كما أفاد محامي الدفاع الثلاثاء. وتطلق تسمية "حركي" على المتعاونين مع الجيش الفرنسي ابان حرب الجزائر.



ونظرت المحكمة الاثنين في استئناف حول قضية تشهير رفعها المعارض سعيد السعدي وأشقاؤه ضد رئيس بلدية وصف والدهم بأنه "حركي" ووسائل اعلام نقلت تصريحاته مقدمة وثيقة "مزورة".



وأيدت المحكمة الحكم الصادر في محكمة البداية الربيع الماضي ويدين رئيس بلدية تزملت في منطقة القبائل اسماعيل ميرا، بالقذف ويومية مون جورنال كذلك كما قال المحامي صادق شعيب.



يذكر أن سعيد السعدي تولى لمدة عشرين عاما قيادة التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية المعادي للإسلاميين.



وتثير تسمية "حركي" النقاش السياسي منذ أكثر من عامين في بلد تشكل فيه حرب الاستقلال (1954-1962) مصدراً للشرعية السياسية.



والهدف من اطلاق تسمية "حركي" أو "ابن حركي" هو التقليل من القيمةالاعتبارية للشخص ونزع الشرعية عنه في المجتمع.



