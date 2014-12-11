جزائرية تقاتل في كوباني ضدّ "داعش" مع زوجها الكردي

بث برنامج التحقيقات والروبورتاجات "عن قرب" على قناة "الخبر" التلفزيونية، مساء الأربعاء، تحقيقا حول سيدة جزائرية تقاتل ضد تنظيم الدولة "داعش" في كوباني السورية، والتي لم تر أهلها منذ 7 سنوات، وتصر على الوقوف إلى جانب الأكراد في حربهم ضد تنظيم "داعش".

ونقل برنامج "عن قرب" قصة الجزائرية ليندة شلبي، التي تبلغ من العمر 48 عاما، والتي ربط فريق البرنامج الاتصال بها عن طريق مصادر من الأكراد في سوريا، وسمح لعائلتها التي تقطن غرب العاصمة أن تتعرف عليها وهي التي كانوا يعتقدون بأنها في عداد الموتى.

وتضمن روبورتاج معنون بـ"جزائرية تقاتل ضد داعش في كوباني"، تصريحات السيدة الجزائرية التي تصر على البقاء في كوباني لتحريرها من سيطرة تنظيم "داعش"، وتعتبر كوباني التي تزوجت فيها وتنتظر مولودها الأول بعد أشهر، بلدها الثاني الذي لا يمكنها أن تتركه.

وعلى النقيض من ذلك، أطلقت عائلتها نداء استغاثة من أجل عودتها سالمة إلى بلادها.