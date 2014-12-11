قتيل واختفاء 3 أشخاص في عاصفة تضرب مرفأ الجزائر

لقي بحار على متن سفينة ترفع علم مالطا مصرعه واعتبر 3 أشخاص في عداد المفقودين إثر عاصفة ضربت مرفأ العاصمة الجزائرية، بحسب ما أفادت الشركة التي تتولى إدارة المرفأ الأربعاء. وأضافت الشركة أن البحار الذي لم تكشف هويته، قضى الثلاثاء بينما كان يحاول تعزيز أشرعة سفينته ميريتو التي تنقل مستوعبات.

واعتبر 3 بحارة أيضاً في عداد المفقودين بعد أن سحبتهم الأمواج. وتوجه فريقان من الغطاسين ومروحية لعمليات البحث التي ما زالت مستمرة مساء الأربعاء.

ووسط رياح عاتية بلغت سرعتها بين 80 و100 كلم في الساعة، تضررت عدة زوارق صيد واليات متوقفة عند الرصيف، وتم نقل نحو 15 سفينة الى مكان آمن.

