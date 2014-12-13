إرهابيون يغتالون رئيس بلدية في الجزائر

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية نقلاً عن مصدر أمني أن "مجموعة إرهابية" اغتالت الجمعة رئيس بلدية برج الأمير عبدالقادر في ولاية تيسمسيلت (حوالي200 كلم جنوب غرب العاصمة الجزائرية).

وقال المصدر نفسه إن "شلغوم بن يوسف رئيس بلدية برج الأمير عبدالقادر اغتيل رميا بالرصاص من المرجح من طرف مجموعة إرهابية، حسب مصدر أمني من عين المكان، في مزرعته الواقعة بدوار عين الدرقة حوالي 8 كلم عن مركز بلدية برج الأمير عبدالقادر".

وأضاف أنه سيتم تشريح جثة شلغوم (56 عاما) الذي كان رئيس الغرفة الفلاحية للولاية ومنتخباً عن حزب جبهة التحرير الوطني.

وتراجعت هجمات المتشددين بشكل كبير في السنوات الأخيرة في الجزائر، لكن ما زالت هناك جماعات مسلحة تنشط في مناطق قريبة من العاصمة وفي شرق البلاد وتستهدف بشكل عام قوات الأمن.

ويقول الجيش الجزائري إن 93 متشددا قتلوا منذ بداية العام.