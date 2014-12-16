صحيفة: الإطاحة بشبكة تزود داعش بمقاتلين من الجزائر

نقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن مصادر وصفتها بالمتطابقة، أن "مصالح الأمن المختصة بولاية ڤالمة شرق الجزائر، تمكنت مؤخراً من الإطاحة بشبكة مشتبه في تخصصها بالترويج للأنشطة الإرهابية ودعم ومساندة تنظيم "داعش".

وتتكون الشبكة التي تم توقيفها على مدار الأيام القليلة الماضية في عدد من بلديات إقليم الولاية، من 12 شخصاً، من بينهم شابان ينحدران من منطقة الذرعان بولاية الطارف، بالإضافة إلى 10 أشخاص آخرين ينحدرون من مختلف بلديات إقليم ولاية ڤالمة، ولاتزال التحقيقات معهم جارية في سرية تامة، بحسب ما أفادت به صحيفة الشروف.

ووفقا للصحيفة، لم تستبعد نفس المصادر أن تكون لبعض أفراد هذه الشبكة الذين ينشطون عبر عدد من ولايات الشرق الجزائري، علاقة وطيدة بتجنيد جهاديين ضمن صفوف تنظيم داعش، ومساعدة المؤهلين للقتال في السفر إلى سوريا والعراق عبر تركيا، خاصة وأن التحريات والتحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية قبل نحو شهرين أثبتت التحاق شابين بداعش، أحدهم متواجد حاليا في ساحة القتال في العراق، بينما لايزال مصير المشتبه فيه الثاني مجهولا بعد انقطاع الاتصال به نهائيا منذ سفره إلى تركيا.

