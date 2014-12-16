3 ملايين جزائري أموات أحيتهم السجلات المدنية

قالت جريدة "الخبر" الجزائرية، الثلاثاء، إن سجلات الحالة المدنية تضم 3 ملايين جزائري، مازالوا مسجلين كأحياء لكنهم في الحقيقة ميتون.

وفجّر مدير عام مصلحة عصرنة الإدارة والوثائق والأرشيف، عبد الرزاق هني، قنبلة من العيار الثقيل، بإعلانه أن أكثر من 3 مليون شخص متوفي "لا يزال حيا في سجلات مصالح الحالة المدنية" وهو التصريح الذي يحيل إلى شكوك شخصيات سياسية ووطنية، إضافة إلى أرباب عمل في استعمال هذه "القوائم الوهمية" في تضخيم توقيعات الانتخابات والمعاملات التجارية غير القانونية.

وفي خرجة غير متوقعة، اعترف مسؤول وزارة الداخلية، أن مصالح البلديات تحتفظ بشهادات ميلاد ووثائق شخصية لأشخاص متوفين، حيث إن الهوامش الخاصة بشهادة الميلاد تمنح على أساس أن نفس الشخص لا يزال حيا رغم أنه متوفى منذ سنوات.

وخلال مناسبة الانتخابات التشريعية والرئاسية في السنوات الماضية، تحدّث سياسيون خاصة المحسوبين منهم على المعارضة، عن وجود قوائم وهمية استعملت فيها أسماء لأشخاص متوفين عبر استعمال شهادات الميلاد الخاصة بهم، والتي تخلو من ملاحظة "متوفى" على الهامش.

وبرزت هذه الاتهامات بشكل خاص قبل الانتخابات الرئاسية 2014، حيث تعالت أصوات مشككة في إمكانية جمع أكثر من 3 ملايين صوت لصالح الرئيس الحالي من أجل ترشحه، خاصة وأنه لم يشرف على حملة انتخابية ولا جمع التوقيعات.

