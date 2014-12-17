أنباء عن نقل بوتفليقة مجدداً إلى باريس للعلاج

ذكرت الصحف الجزائرية أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة نقل إلى مستشفى "فال دوغراس" في العاصمة الفرنسية باريس لتلقي العلاج، من دون أن تقدم تفاصيل أخرى.

وترفض الرئاسة الجزائرية حتى الآن تأكيد أو نفي هذه المعلومات، ولم تصدر أي بيان بهذا الشأن حتى الآن، ما أثار انتقاد الصحف ووسائل الإعلام الجزائرية حول الغموض الذي تدير به السلطات ملف مرض الرئيس منذ أبريل 2013.

وحسب أجندة الزيارة التي سيقوم بها وزير الداخلية الفرنسي كازناف إلى الجزائر غداً الخميس، لا تتضمن مقابلة الرئيس بوتفليقة، ما يعني عدم تواجد الرئيس بوتفليقة في الجزائر، بالنظر إلى حرص بوتفيلقة على مقابلة المسؤولين الفرنسيين الذين يزورون الجزائر، بحجم وزير الداخلية الفرنسي .

وكان الرئيس بوتفليقة قد نقل منتصف الشهر الماضي إلى عيادة متخصصة في أمراض القلب والشرايين في مدينة غرونوبل. ويعاني من وعكة صحية نتيجة إصابته بالقرحة المعدية منذ عام 2005، لكنه تعرض مجدداً لوعكة صحية حادة في 27 أبريل 2013، ونقل على وجه السرعة إلى مستشفى "فال دوغراس" العسكري في باريس، وقضى هناك 81 يوماً.

ويبلغ الرئيس بوتفليقة من العمر77 عاماً. ورغم حالته الصحية وتنقله بكرسي متحرك، ترشح للانتخابات الرئاسية التي دارت في أبريل الماضي، حيث فاز بها، إلا أنه يغيب عن المشهد السياسي بشكل دوري، ما دفع بأحزاب المعارضة للمطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور المتعلقة بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.