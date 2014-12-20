الجزائر.. الجيش يقتل ثلاثة من مسلحي "القاعدة"

قتلت قوات الجيش الجزائري ثلاثة مسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة بغلية شرق ولاية بومرداس (60 كلم شرق العاصمة الجزائرية).

وقضت قوات الجيش على المسلحين الثلاثة لدى محاصرتها مجموعة إرهابية مسلحة كانت تتحصن في منطقة جبلية في بلدة سيدي داود ببغلية بولاية بومرداس.

وفرضت قوات الجيش طوقا أمنيا على المجموعة الإرهابية لمدة ثلاثة أيام، رفضت خلالها المجموعة المسلحة الاستسلام رغم العرض الذي قدمته لها قوات الجيش.

وتقوم قوات الجيش بعملية تمشيط في المنطقة الجبلية التي تشهد تمركزا لمجموعة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.