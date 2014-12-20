السعداني: بوتفليقة يقود الجزائر بقدراته المعرفية

أكد رئيس حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، عمار السعداني، أن القدرات العقلية والمعرفية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة سليمة، وأنه سيواصل حُكم البلاد، بحسب ما ذكرت قناة "العربية"، اليوم السبت.

وأضاف السعداني أن المهارات الحركية لبوتفليقة ضعفت، بسبب الحادث الذي أثر على أعصابه، لكنه يقود البلاد بقدراته العقلية والمعرفية.

وكان بوتفليقة أصيب بجلطة دماغية أوائل عام 2013 نقل على إثرها إلى مستشفى فرنسي، وبقي هناك عدة أشهر .

وأثارت الحالة الصحية للرئيس الجزائري التساؤلات عن إمكانية تنحيه من السلطة.