الجزائر تحاكم زعيم القاعدة بالمغرب الإسلامي غيابياَ

تبدأ اليوم الاثنين أمام محكمة الجنايات في الجزائر محاكمة زعيم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" عبد المالك دروكدال غيابياً.

وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية الأحد أن المحكمة "ستنظر في قضية 41 إرهابياً" ينتمون إلى التنظيم المذكور بينهم عبد المالك دروكدال "ضالعين في عدة اغتيالات اقترفت في تسعينات القرن الماضي بالجزائر العاصمة وبومرداس".

وأضافت أن "من بين المتهمين الـ41 يوجد 26 في حالة فرار من بينهم دروكدال وأمير جماعة جند الخلافة قوري عبد المالك".

ويحاكم هؤلاء بتهمة "القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة بهدف زرع الرعب وسط السكان والمساس بأمن المواطنين والتحريض على الأعمال الإرهابية وتمويل جماعة إرهابية مسلحة".

وتابعت أن "ضحايا إرهابيي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ينتمون لسلك مصالح الأمن والجيش الوطني الشعبي وقتلوا خلال كمائن بمنطقتي الجزائر العاصمة و بومرداس".

وسبق أن صدر حكم غيابي بإعدام دروكدال العام 2009 في بومرداس.

و"جند الخلافة" التي انشقت عن "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وبايعت تنظيم "داعش"، أعلنت مسؤوليتها عن خطف وقتل الرهينة الفرنسي ايرفيه غورديل في منطقة القبائل (شرق) في سبتمبر.

