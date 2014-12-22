بوتفليقة يعلن دعم الجزائر لرئيس تونس الجديد

أعرب الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، عن خالص استعداده للعمل مع الرئيس التونسي المنتخب الباجي قايد السبسي من أجل تعميق علاقات الأخوة والتضامن بين الجزائر وتونس.

وقال الرئيس بوتفليقة في برقية تهنئة بعد إعلان هيئة الانتخابات التونسية فوز السبسي، إن الجزائر مستعدة للدخول مع تونس في "مرحلة تؤسس لشراكة شاملة ودائمة تستجيب لطموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين، وكذا على تمتين التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات المشتركة".

ووجه الرئيس الجزائري تحية "خالصة" للشعب التونسي لما أبداه من "وعي ورشاد" مكناه من إنجاح الانتخابات الرئاسية، وذلك في برقية تهنئة بعث بها إلى الباجي قايد السبسي بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد.

وأضاف الرئيس الجزائري قائلا "إنه سعيد بعد أن انتخبه الشعب التونسي الشقيق كرئيس جديد لتونس وأولاه ثقته الغالية"، مضيفا بحسب بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية.

وأضاف بوتفليقة قائلا "أنتهز هذه المناسبة السعيدة لأوجه تحية إكبار وإجلال لشعب تونس الحبيبة على ما أبداه من وعي ورشاد مكناه من إنجاح هذا الاستحقاق الهام والإبانة عن مدى نضجه وحرصه على استكمال إعادة بناء مؤسسات دولته في كنف الوئام والسكينة".