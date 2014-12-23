زلزال يضرب الجزائر.. ولا ضحايا

تعرضت صباح الثلاثاء ولاية البليدة غرب العاصمة الجزائرية لهزة أرضية بقوة 4.9 درجة بمقياس ريختر.

وقال مركز البحث الجزائري في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء إن مركز الهزة على بعد 3 كيلومترات جنوب الشبلي بولاية البليدة (54 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائرية).

وأضاف بيان المركز أن الهزة كانت متبوعة بعدة هزات ارتدادية، كما سجل المركز هزة أرضية ارتدادية بقوة 3.3 درجة بمقياس ريختر بحمام ملوان بولاية البليدة.

وكانت المنطقة قد شهدت يوم الجمعة الماضي هزة أرضية بلغت شدتها 4.7 بمقياس ريختر وحدد مركزها بضاحية الشبلي بولاية البلدية توالت بعدها عدة هزات ارتدادية.

وذكر الباحث بمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء محمد حمداش في تصريح صحافي للإذاعة الجزائرية أنه "عند تسجيل زلزال معتدل يمكن لهذا الأخير أن يثير في بعض الأحيان نشاط هزات ارتدادية بقوة أقل من الهزة الرئيسية ".

ومن جهتها ذكرت مصالح الدفاع المدني أن الزلزال الذي ضرب منطقة الشلبي بولاية البلدية تسبب في إصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة ولا خسائر بشرية .

كما سببت الهزة الأرضية القوية هلعا وخوفا وسط سكان المنطقة، وشعر بها كل من سكان ولايات تيبازة والبليدة والعاصمة الجزائرية .