الجزائر.. الجيش يقتل مسلحين اثنين شرقي البلاد

قضت قوات الجيش الجزائري على مسلحين في عملية عسكرية في بلدة أكرو بمنطقة أزفون بولاية تيزي وزو شرقي الجزائر .

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس الثلاثاء ان وحدة من الجيش تمكنت من قتل إرهابيين خطيرين واسترجاع بندقيتين آليتين من نوع كلاشنيكوف.

وارتفعت حصيلة العمليتين النوعيتين المنفذتين خلال 24 ساعة الماضية من قل قوات الجيش إلى القضاء على خمسة إرهابيين واسترجاع أربع بنادق آلية من نوع كلاشنيكوف .

وكانت وحدة من جهاز المخابرات مختصة في مكافحة الارهاب ومدعومة بوحدة من الجيش، قد قضت على ثلاثة مسلحين، هم زعيم تنظيم "جند الخلافة في الجزائر" الموالي لتنظيم داعش، عبد المالك قوري، المكنى بخالد ابو سليمان، ومساعده وانتحاري ثالث في منطقة يسر بولاية بومرداس 60 كيلو متر شرقي الجزائر.

وتم التعرف لاحقا على هوية المجرم الخطير قوري عبد المالك، الذي تبنى خطف واغتيال الرعية الفرنسية هيرفي قوردال في سبتمبر الماضي.

وكان قوري قد انشق عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وأعلن عن تأسيس تنظيم "جند الخلافة في ارض الجزائر" وبايع زعيم داعش، أبو بكر البغدادي.