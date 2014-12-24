نشر صور لزعيم داعش في الجزائر بعد قتله

نشرت وزارة الدفاع الجزائرية صورتين لزعيم تنظيم " جند الخلافة في أرض الجزائر" أو ما يعرف بداعش الجزائر، بعد قتله يوم الثلاثاء على يد وحدة متخصصة من جهاز المخابرات. وتظهر الصورة الأولى خالد أبي سليمان، واسمه الحقيقي قوري عبدالمالك، وهو ممدد على الأرض، وكان يرتدي لباساً رياضياً، فيما تظهر الصورة الثانية وجه قوري بشكل مقرب .

يعد خالد أبي سليمان، البالغ من العمر 50 عاماً، القائد الفعلي لتنظيم" جند الخلافة في أرض الجزائر"، وكان قبل ذلك أمير مقاطعة الوسط، في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأحد المقربين من زعيمه عبدالمالك درودكال .

يذكر أن تقارير إعلامية ذكرت في يوليو 2010، أنه قتل على يد قوات الجيش في منطقة باتنة شرق الجزائر، وورد اسمه على لائحة المرشحين لتنفيذ عملية انتحارية المطلوبين من قبل الأمن .

وانشق قوري عبدالمالك عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في سبتمبر الماضي، وأسس تنظيم "جند الخلافة في أرض الجزائر"، وأعلن ولاءه لداعش ومبايعة البغدادي. ونفذت نهاية سبتمبر عملية خطف واغتيال مواطن فرنسي، هرفي غوردال بأعالي تيكجدة شرق الجزائر .

وكانت وحدة مختصة لمكافحة الإرهاب تابعة لمصلحة الاستعلام والأمن (المخابرات ) ووحدة من قوات الجيش الجزائري، قد تمكنت من القضاء على أمير تنظيم "جند الخلافة الثلاثاء في منطقة يسر بولاية بومرداس 50 كيلومترا شرق العاصمة الجزائرية.

ونفذت وحدة مختصة في مكافحة الإرهاب عملية نوعية انتهت بالقضاء على أمير تنظيم ما يعرف بجند الخلافة وذراعه اليمنى "طرفي رابح" وإرهابي ثالث.

وكان الإرهابي الثالث قبل مقتله يرتدي حزاماً ناسفاً جاهزاً للتفجير، حيث كانت المجموعة الإرهابية على متن سيارة سياحية في مدخل مدينة يسر، بصدد تنفيذ عملية انتحارية.

وقبل أسبوعين كانت قوات الجيش قد قتلت عنصرين من مجموعة جند الخلافة في منطقة تيزي وزو شرق الجزائر، بحسب ما أعلن عنه وزير العدل الجزائري الطيب لوح.