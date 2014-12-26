هجوم إرهابي فاشل ضد مركز عسكري شرق الجزائر

هاجمت مجموعة إرهابية مسلحة مركزاً عسكرياً في منطقة البويرة 120 كيلومتراً شرق الجزائر. وقال مصدر أمني محلي إن مجموعة إرهابية أطلقت عددا من القذائف التقليدية ضد مركز عسكري، يرجح أنها كانت تحاول اقتحامه.

وأكد نفس المصدر أن المجموعة المسلحة فشلت في اقتحام المركز العسكري بعد الرد السريع لوحدة الجيش المرابطة به، والتي تمكنت من صد المجموعة المسلحة ولاحقتها إلى غابة قريبة فرّ إليها الإرهابيون.

وتستخدم المجموعات المسلحة في الجزائر منذ سنوات قذائف تقليدية الصنع، تسمى"الهبهاب"، والتي تشبه قذائف الـ "آربي جي 7".

واعتبر نفس المصدر أن المجموعة المسلحة كانت تحاول عبر الهجوم على المركز العسكري الرد على الضربات الموجعة التي وجهتها لها قوات الجيش والأمن إلى المجموعات الإرهابية، بعد القضاء على عدد من عناصرها وقياداتها، أبرزهم مقتل زعيم تنظيم "جند الخلافة في أرض الجزائر" الموالي لداعش عبدالمالك قوري، قبل يومين.

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات الجزائرية أنه تم التأكد من هوية زعيم تنظيم "جند الخلافة في أرض الجزائر" قوري عبد المالك.

وقال وزير العدل الطيب لوح في تصريح للصحافيين على هامس جلسة للبرلمان إن تحليل الحمض النووي لجثث الإرهابيين الثلاثة الذين قضت عليهم قوات الجيش قبل يومين في منطقة يسر بولاية بومرداس شرق الجزائر، أثبت أن أحدهم هو عبدالمالك قوري.