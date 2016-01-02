الجيش الجزائري يضبط صواريخ على حدود مالي

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، إن "قوات الجيش ضبطت صبيحة، اليوم الجمعة، كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة، بينها قاذف صواريخ عبر الحدود الجنوبية مع دولة مالي".

وأضاف بيان للوزارة أن "فرقة تابعة للقطاع العملياتي لـ"أدرار" (منطقة حدودية مع مالي)، أحبطت محاولة إدخال كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة، كانت مخفية بمخبأ بالقرب من الحدود".

وأشار أن "العملية النوعية، أسفرت عن ضبط قاذف صواريخ من نوع ستريلا ورشاش 14.5 ملم ورشاش 12.7 ملم و3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف ومسدسين رشاشين من نوع (MAT-49) وبندقية نصف ألية وثلاث بنادق تكرارية."

كما ضبطت أيضاً، حسب المصدر ذاته، "خمس مقذوفات هاون 82 ملم، و380 قنبلة يدوية دفاعية وهجومية، و18 قنبلة دخانية، و7774 طلقة من مختلف العيارات، وثلاثة مخازن ذخيرة عيار 7.62 ملم، وثلاث أشرطة ذخيرة عيارات 14.5ملم و12.7ملم".

ولم تحدد الوزارة مصدر هذه الأسلحة ولا الجهة التي كانت وراء محاولة إدخالها نحو البلاد.

ودفعت الجزائر منذ العام 2011، عشرات الآلاف من الجنود إلى الحدود الجنوبية مع مالي والنيجر والجنوبية والشرقية مع ليبيا، لتأمينها "ضد تسلل الجماعات الإرهابية وتهريب السلاح"، بسبب الوضع الأمني المتردي في هذه الدول، حسبما تقول السلطات.

