الجزائر.. وزارة الدفاع تعزز أمن 400 حقل وموقع نفطي

أعلن مصدر أمني جزائري، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الدفاع، قرّرت رفع عدد القوات المخصصة لحماية أكثر من 400 حقل وموقع نفطي في البلاد، من 8 آلاف إلى 10 آلاف عسكري، وتخصيص طائرات مراقبة، تحسباً لأي عمل إرهابي محتمل.

وأكد المصدر أن "10 آلاف عسكري يعملون حاليا لحراسة 400 موقع، لحقول النفط والغاز والمنشآت التابعة لشركة سوناطراك النفطية الحكومية، وعدة شركات نفط أجنبية، وذلك لمنع وقوع أي اعتداء إرهابي قد يستهدفها".

وتابع: "تعمل طائرات تابعة للقوات الجوية الجزائرية على تأمين قواعد وحقول النفط، ضد أي تهديد، وهي على أهبة الاستعداد للتدخل في حال وقوع أي تهديد، حيث وضعت القيادة العسكرية خططاً للتدخل عند الطوارئ".

ومن جانبه، أشار نورين مصطفى عمر، وهو مدير متقاعد من شركة سوناطراك، إلى "تزايد عدد حقول النفط ومنشآته في الجزائر باستمرار نتيجة عمليات التنقيب المستمرة. كما بلغ عدد المنشآت والقواعد المهمة 400 تقريباً، أغلبها جنوب البلاد".

وأضاف "تفرض القوانين على شركات النفط الأجنبية العاملة في الجزائر التعاقد مع شركات أمنية خاصة محلية"، مشيراً إلى أن "عدد حراس الأمن لا يكفي لحراسة حقول ومنشآت النفط والغاز التي يوجد أغلبها في الصحراء، لهذا قررت السلطات الاستعانة بالجيش".