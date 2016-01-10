عبد القادر بن صالح رئيسا لمجلس الأمة الجزائري

انتخب أعضاء مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان)، اليوم الأحد، عبد القادر بن صالح رئيسا للمجلس لولاية جديدة كثاني شخصية في الدولة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ويشغل عبد القادر بن صالح (74 عاما)، المنصب منذ 2002 وأعيد انتخابه بعد التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في الانتخابات التي جرت في 29 ديسمبر.

ورئيس مجلس الأمة هو ثاني أهم شخصية في الدولة، ويشغل منصب الرئيس في حالة شغور المنصب (الوفاة أو الاستقالة)، كما أن بن صالح أصبح يمثل رئيس الجمهورية في المناسبات الكبرى منذ مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2013 ويستقبل الرؤساء عند زيارتهم الجزائر.

وينتمي بن صالح إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي صاحب الغالبية في مجلس الأمة بـ 43 عضوا من أصل 96 يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع غير المباشر من قبل أعضاء مجالس البلديات والولايات.

ويتشكل مجلس الأمة من 144 عضوا، يتم انتخاب 96 منهم (الثلثين) بالاقتراع السري غير المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي (48 عضوا) وهو ما يعرف بـ"الثلث الرئاسي" وعبد القادر بن صالح منهم.

