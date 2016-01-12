الجزائر تعتقل 7 إرهابيين على مقربة من حقل غاز

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء أن قوات الأمن اعتقلت سبعة مسلحين في منطقة عين أميناس النائية في جنوب البلاد على مقربة من محطة غاز تعرضت لهجوم كبير في يناير 2013.

ولم يأت في البيان ذكر الجهة التي ينتمي لها المقاتلون، غير أن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب" بالإضافة إلى جماعات صغيرة تدين بالولاء لتنظيم "داعش" تنشط في بعض المناطق بالجزائر.

وجاء في البيان أنه تم ضبط "سبعة إرهابيين" في كمين فيما تجري التحقيقات لتحديد هوية المقبوض عليهم.

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن ضبطت أسلحة وثلاث مركبات خلال الكمين، دون ذكر أي تفاصيل عما كان المسلحون يقومون به أو يخططون له في المنطقة الصحراوية القريبة من الحدود مع ليبيا.

ووجِّهت الاتهامات إلى المقاتل المتشدد الجزائري مختار بلمختار بتنظيم الهجوم على مجمع عين أميناس لإنتاج الغاز والحصار، الذي تلا ذلك وقتل فيهما 40 متعاقدا أغلبهم من الأجانب.