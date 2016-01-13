الجزائر.. 7 قتلى بحريق في منتجع سياحي

قتل سبعة أشخاص، وجرح آخر في حريق نشب، ليل الثلاثاء- الأربعاء، في منتجع سياحي بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، وفق بيان للحماية المدنية.

وذكر البيان أن الحريق اندلع "في الساعة الثانية والنصف (1.30 بتوقيت غرينتش) من صباح الأربعاء في شاليه مساحته 200 متر مربع بالمنتجع السياحي (الشاطئ الأزرق)".

وبحسب وسائل إعلام فإن الضحايا هم خمسة رجال وامرأتان توفوا اختناقاً.

كما تمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق بعد ساعة ونصف بتسخير سبع شاحنات و10 سيارات إسعاف.

ويقع المنتجع على شاطئ البحر المتوسط في منطقة سياحية تضم على امتداد كيلومترات منتجعات وفنادق عدة، عادة ما تكون خالية من الزبائن في فصل الشتاء.