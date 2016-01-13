سلال يستنكر تورط جزائريين في التحرش بألمانيات

دان رئيس وزراء الجزائر، عبد المالك سلال، أفعالا منسوبة لرعايا جزائريين ضالعين في حادثة تحرش بألمانيات، خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة.

وأوضح سلال، مساء الثلاثاء، ببرلين، في ختام زيارة العمل التي قادته إلى ألمانيا، أن حكومته "لا تتوفر على معلومات كافية تؤكد وجود جزائريين من بين المتورطين في حادثة الاعتداء، لكن إن ثبت أن رعايانا كانوا من بينهم، فالأكيد أننا لا يمكن أن نقبله بأي حال من الأحوال".

كما أضاف أن الشرطة الألمانية والشرطة الجزائرية "تتعاونان من أجل تحديد هوية المشتبه بهم".

وكان سلال بصدد الإجابة عن أسئلة صحافيين، خلال مؤتمر صحافي عقده مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل. وكانت مدينة كولونيا (غرب ألمانيا) مسرحاً لأعمال تحرش، ارتكبها شبان عرب، بحسب الشرطة الألمانية، ضد فتيات كن بصدد الاحتفال بالانتقال إلى سنة جديدة. وتم تسجيل 100 حالة اعتداء. ويشاع أن 9 جزائريين كانوا من بين المعتدين، جميعهم يقيمون في ألمانيا بطريقة غير شرعية.

وأفادت الشرطة المحلية أن المعتدين كانوا في حالة سكر، وأنهم قاموا بتطويق الضحايا.

من جهتها، ناشدت ميركل المسؤول الجزائري التعاون معها من أجل استقبال جزائريين في بلدهم بعد أن رفضت المحاكم الألمانية منحهم حق اللجوء السياسي، من دون أن تذكر عددهم.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى وجود اتفاق أبرمه البلدان عام 1997، يتعلق بترحيل المهاجرين الجزائريين، غير الشرعيين بألمانيا، داعية إلى "تفعيله". ورد عليها سلال بأن الجزائر "على استعداد للتعاون في هذا المجال، ولكن قبل ترحيل أي شخص إلينا ينبغي التأكد أن الأمر يتعلق فعلاً برعية جزائري".