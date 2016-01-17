جزائريون يتضامنون مع "فنان شارع" ضد الشرطة

شرع جزائريون في حملة تضامن كبيرة مع فنان شارع تم اعتقاله عدة مرات من طرف الشرطة الجزائرية في ساحة موريس أودان وسط العاصمة.

وشن الجزائريون في البداية حملة التضامن مع الفنان المعتقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتوسعت العملية الافتراضية لتأخذ منحنى آخر تمثل في تنظيم تجمعات كبيرة للفنانين والمواطنين في نفس الساحة التي يتم فيها اعتقال فنان الشارع.

وقال فنان الشارع محمد دحا المعروف بـ(فيتا بوي) إن "الشرطة الجزائرية قامت باعتقالي مرات عديدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وفي المخفر يقومون بتسجيل محاضر ضدي ويتوعدوني بتكرار العملية إن واصلت الغناء والعزف في الشارع".

وتستند الشرطة الجزائرية في عملية الاعتقال بدواعي "استغلال مكان عمومي" ويرى المتضامنون مع الفنان المعتقل أن "الشارع ليس ملكا لأحد وهو ما تبقى للجزائريين من فسحة للتعبير".

ويؤكد هؤلاء أن "الشارع أصبح مكاننا المتبقي للتعبير عن هواجسنا بالموسيقى ولن يمنعنا أحد من ممارسة هذا الحق".

ويعترف فنان الشارع محمد دحا بارتياح كبير إزاء الحملة التضامنية التي تلقاها من طرف الجزائريين سواء في الداخل أو الخارج، ويُصر على عدم الاستسلام والتوقف "الموسيقى تمنح التفاؤل للجزائريين المارين في الشارع بسبب الأوضاع الاجتماعية المزرية".

وتوعّد الشباب الذين نظموا هذه الحملة التضامنية بمواصلة الخروج إلى الشارع لأن فعلهم يركز على الثقافة بعيدا عن السياسة وغايتهم إسعاد الناس.