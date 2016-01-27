الجزائر تعلِّق رحلات الطيران إلى ليبيا

علَّقت الجزائر رحلات الطيران إلى طرابلس بعد بضعة أيام من اعتقالها مئات المغاربة الذين حاولوا السفر إلى ليبيا لدى وصولهم إلى المطار الدولي في الجزائر العاصمة.

وأصبحت ليبيا مبعث قلق إقليمي منذ أن كسب تنظيم "داعش" أرضا هناك، ودعا مجندين أجانب للانضمام إليه، خاصة من دول شمال إفريقيا. والجزائر حليف مهم للولايات المتحدة في جهود مكافحة جماعات مسلحة في المنطقة.

واتخذت هيئة الطيران المدني الجزائرية قرار تعليق رحلات الطيران إلى طرابلس أمس الثلاثاء. ولم تورد سببا لذلك.

وقالت الهيئة في بيان إن القرار يسري اعتبارا من يوم 29 يناير الحالي.

ولم يذكر مسؤولون جزائريون متى ستستأنف رحلات الطيران إلى طرابلس.

ويقول محللون أمنيون إن السلطات تخشى أن يكون المغاربة الذين يدخلون الجزائر ثم يسافرون إلى ليبيا يعتزمون الانضمام لتنظيم "داعش" الذي اتخذ من مدينة سرت الليبية قاعدة له.

وجاء قرار تعليق رحلات الطيران بعد ساعات من سفر رئيس الوزراء الليبي الجديد فايز السراج الذي يقود حكومة وحدة وطنية تدعمها الأمم المتحدة إلى الجزائر، حيث اجتمع مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.