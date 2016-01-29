الجيش الجزائري يصفي 4 مسلحين غرب العاصمة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الجمعة، أن الجيش قتل 4 مسلحين في ولاية عين الدفلى على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الجزائرية.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع نشرته على موقعها الإلكتروني، فإن المسلحين ينتمون "إلى المجموعة الإرهابية الدموية التي نفذت الاعتداء الجبان ضد أفرادنا بنفس المنطقة بتاريخ 17 يوليو" 2015.

وتبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الاعتداء الذي راح ضحيته 11 جنديا، وتبعته عملية تمشيط كبيرة لملاحقة منفذيه في هذه المنطقة الجبلية وذات التضاريس الوعرة.

وجاء في بيان الوزارة إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لعين الدفلى على 4 إرهابيين، اليوم (الجمعة) على إثر عملية بحث وتمشيط بضواحي منطقة أولاد حميدة".

وأشار البيان إلى ضبط 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف و6 مخازن ذخيرة و3 قنابل يدوية.

وكانت وزارة الدفاع كشفت في حصيلة سنوية أن قوات الجيش قتلت وألقت القبض على "157 إرهابيا، منهم 10 قياديين" خلال سنة 2015.

كما ضبطت خلال الفترة نفسها 307 قطع سلاح حربية "مسدسات رشاشة وبنادق نصف آلية ومسدسات آلية وبنادق رشاشة وقاذفات صواريخ".