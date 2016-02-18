بالفيديو... الجزائريون يشجعون منتخب فلسطين ضد بلادهم

انفجرت الجماهير الجزائرية الحاضرة بالفرحة العارمة لهدف النصر الذي سجّله اللاعب الفلسطيني أحمد أبو ناهية في الدقيقة 62 ضد المنتخب الاولمبي الجزائري، وسجّل الجمهور الجزائري مفارقة تاريخية في هذه المباراة الفريدة من نوعها التي لم يحدث لها مثيل في أي دولة في العالم حيث شجّع الجزائريون المنتخب الفلسطيني ضد منتخب بلادهم .

وترجمت الجماهير الجزائرية حُبّها وعشقها لأرض فلسطين وشعبها هذا المساء في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخب الاولمبي الفلسطيني والمنتخب الجزائري، وحمل الجزائريون الذين عجّت بهم مدرجات ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، الأعلام الفلسطينية واللافتات، وفاق عدد الجزائريين الحاضرين في المباراة 80 ألف مشجع قدموا من مختلف محافظات البلاد لتشجيع المنتخب الفلسطيني.

وردّد الجزائريون شعارات حماسية لتشجيع المنتخب الفلسطيني أمام منتخب بلادهم، ويتميز الجزائريون بوفائهم لمنتخب بلادهم لكن عشقهم لفلسطين كان الأوفى.

وصنع الجزائريون أجواء تاريخية كبيرة، وفسيفساء تقشعر لها الأبدان حيث شجعوا المنتخب الفلسطيني على مدار عمر المباراة ولسان حالهم يردد دون انقطاع (فلسطين الشهداء)، مع تجاوب لاعبي المنتخب الفلسطيني الذين بادلوا الجمهور الجزائري التحية خاصة حين سجّل أبو ناهية هدف النصر في مشهد مؤثر للغاية.

وانتهت المباراة بأجواء أخوية على الميدان بين لاعبي المنتخبين وتشجيع جماهيري جزائري أحدث المفارقة في تاريخ الكرة المستديرة .



