الجزائر.. بان كي مون يبحث تهديدات داعش الشهر المقبل

يبحث أمين عام الأمم المتحدة، خلال زيارة إلى الجزائر يومي 6 و7 مارس المقبل، تهديدات الإرهاب في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية صدر مساء أمس السبت.

وأوضح البيان أن المسؤول الأممي سيبحث أيضا تطوير التعاون مع الجزائر، من دون تقديم تفاصيل أخرى، فيما يرجح بأن انشغال الجزائر الكبير بالأوضاع المضطربة في ليبيا وتداعياتها على كل المنطقة، سيكون طاغيا على مباحثات بان كي مون مع المسؤولين الجزائريين.

ويأتي الإعلان عن الزيارة في ظرف دقيق، حيث يشن الطيران الأميركي غارة على مواقع يفترض أنها تتبع لـ"داعش" بمنطقة صبراتة بليبيا التي تبعد حوالي 50 كلم عن العاصمة طرابلس.

ولم يصدر أي رد فعل من الجزائر على الضربة الجوية التي خلفت حسب تقارير غير رسمية، عشرات القتلى في صفوف المتطرفين. وذكرت صحيفة "الخبر"، اليوم، أن البنتاغون أبلغ الجزائر بالعملية العسكرية قبل دقائق من وقوعها.

وترفض الحكومة الجزائرية بشكل قاطع، تدخلا عسكريا أجنبيا في ليبيا لإنهاء سيطرة المتطرفين على مناطق شاسعة من البلاد، لاعتقادها أن ذلك سيعقد المشاكل الأمنية أكثر، بمنطقة المغرب العربي والساحل الإفريقي.

وعزز الجيش الجزائري في الأيام الماضية من تواجده بالحدود مع ليبيا ببناء 100 مركز مراقبة متقدم. وتعتبر الجزائر نفسها من أكثر المتضررين من تدخل حلف شمال الأطلسي عسكريا في ليبيا عام 2011، فالجيش يعتقل يوميا متطرفين بالحدود ويحتجز أسلحة مهربة من ليبيا.

وتوحي التعزيزات الأمنية وانتشار الجيش بالمناطق الجنوبية بأن السلطات تتوقع الأسوأ في المستقبل نظرا لاستمرار تدهور الوضع في ليبيا (حدود بـ900 كلم مع الجزائر)، وعجز فرقاء الحرب الأهلية عن إيجاد حل سياسي.