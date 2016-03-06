بان كي مون يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم السبت، المجتمع الدولي للتدخل من أجل استمرار المفاوضات بين المملكة المغربية وجبهة "البوليساريو" لحل مشكل الصحراء، وذلك في زيارة له إلى مخيم سمارة بمقاطعة تندوف الجزائرية وبئر لحلو الخاضعة لقوات الـ"مونيرسو".

يذكر أنها المرة الأولى التي يقوم فيها الأمين الأممي بزيارة المناطق التي تخضع لقوات الـ"بوليساريو".

وقد أعرب بان كي مون عن أسفه إزاء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تسود هذه المخيمات التي تعد الأقدم في تاريخ اللاجئين.

وقد كان في استقبال الأمين العام بولاية السمارة حشد كبير من المواطنين رافعين شعارات منددة لما وصفوه بـ"تماطل الأمم المتحدة" تجاه قضيتهم ومطالبين بوضع حد لأزمتهم التي عمرت طويلا، مما أجبر بان كي مون على مغادرة المكان دون أن يقوى على النزول من سيارته.