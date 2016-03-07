الجزائر.. تحطّم تمثال مسيء للثورة أثناء نزعه

تحطّم التمثال المسيء للعربي بن مهيدي، أحد شهداء الثورة الجزائرية أثناء عملية نزعه استجابة لمطالب شعبية، وتفتّت التمثال الذي يمثل رأس الشهيد بشكل كلي أمام أعين السلطات المحلية لمدينة عين مليلة التابعة لمحافظة أم البواقي شرق البلاد (مكان تنصيب التمثال).

وتجمع العشرات من الجزائريين ليشاهدوا عملية نزع التمثال المسيء الذي نصّبته السلطات في الذكرى 59 لاستشهاد البطل، بحضور أمني مكثف.

وحمل بعض الحاضرين الرايات الوطنية وصورا للشهيد العربي بن مهيدي وشهداء الثورة الجزائرية، واغتنم آخرون التقاط صور عملية نزع التمثال المسيء، وامتد ذلك لالتقاط صور سيلفي أيضا.

واستجابت السلطات لمطالب شعبية بإزالة التمثال المسيء للشهيد العربي بن مهيدي، حيث اعتبروا التمثال شبيها بشخصيات كرتونية.

وقام شبان ليلة أمس السبت بتغطية التمثال بالراية الوطنية تعبيرا منهم عن رفضهم لهذا التمثال. وقال جلال لوز الناشط في الحملة ضد التمثال: "قدمنا احتجاجا للسلطات المحلية ومحافظ الشرطة، وهددنا بتصعيد الأمر بتنظيم وقفة احتجاجية إذا لم يتم نزع التمثال المسيء".

والغريب في الأمر أن السلطات المحلية قرّرت بعد اجتماع لها تنصيب لجنة تقوم باختيار مؤسسة لإنجاز تمثال آخر للشهيد العربي بن مهيدي على الرغم من تواجد تمثال كبير للشهيد تم تحويله إلى قرية أخرى، وتساءل رواد الحملة عن سبب صناعة تمثال آخر يكلف أموالا طائلة دون محاسبة المؤسسة التي صنعت التمثال المسيء.

ويعتقد أصحاب الحملة ضد التمثال أنهم قطفوا ثمارها باكرا على عكس مناطق أخرى تنتظر استجابة السلطات لنزع تماثيل تشوه الشخصيات.