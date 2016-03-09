إعلان مهين للمرأة في عيدها العالمي يثير سخطاً بالجزائر

سحبت شركة جزائرية متخصصة في إنتاج المشروبات إعلاناً أثار جدلاً غير مسبوق وصف بأنه "مهين للمرأة"، خاصة أنه تزامن مع عيدها العالمي المصادف8 مارس من كل عام.

ويصور الإعلان، الذي بثته قنوات تلفزيونية خاصة عدة، امرأة متزوجة في بيتها، يحدثها صوت رجل لا يظهر في الفيديو، لينصحها بالإسراع بتقديم مشروب "نقاوس" الشهير، فوق مائدة الطعام حتى يستهلكه زوجها. وفي حال لم تفعل، فستتسبب في إزعاج زوجها، وإذا انزعج غضب ووقع الشجار، حيث ستضطر إلى مغادرة بيت الزوجية إلى بيت عائلتها. وستصلها ورقة الطلاق.

وعندما تستحضر المرأة التي تمثل دور الزوجة في الإعلان، مشهد تلقيها ورقة الطلاق، تسارع بأقصى ما يمكن إلى تقديم المشروب فتتفادى بذلك غضب الزوج.

وأثار الفيديو استياء واسعاً بشبكة التواصل الاجتماعي، وانتقدته الصحف بشدة ما اضطر مالك الشركة المختصة في الصناعات الغذائية إلى سحبه.

وبحسب ما جاء من تعليقات، فالإعلان يكرَس ذهنية في مجتمع ذكوري يقهر المرأة. كما أن هذه الصورة لا تعكس ما جاءت به القوانين والتشريعات لفائدة المرأة في السنوات الأخيرة، أهمها تمكينها من حصة 30% بالبرلمان والمجالس المحلية المنتخبة، زيادة على مكاسب كثيرة لمصلحتها في قانون الأحوال الشخصية. وأكثر من ذلك فالإحصائيات الرسمية تفيد أن المرأة العاملة تمثل معدلات عالية في أوساط الموظفين، خاصة في مجالات الطب والقضاء والتعليم.