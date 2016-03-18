عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية المغرب العربي الجزائر

روسيا تمد الجزائر بـ40 طائرة هجومية طراز "ميغ 28"

المصدر: موسكو - رويترز
رابط مختصر

نقلت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء اليوم الجمعة عن مصدر في هيئات تصدير السلاح الروسية قوله إن روسيا ستسلم 40 طائرة هليكوبتر هجومية طراز "ميغ 28 إن. .إي" للجزائر بموجب عقد ثنائي مبرم بينهما.

ويقول خبراء عسكريون إن الطائرة "ميغ 28"، التي يسميها الجيش الروسي "نايت هانتر"، هي من بين أفضل طائرات العالم من طرازها وتقدر على تنفيذ مهام نهارية وليلية في أقسى الظروف الجوية.

وزودت النسخة المعدلة من الطائرة "ميغ 28 إن. إي" بنظام تحكم مزدوج يتيح تسيير الطائرة من قمرة قيادة الطيار وقمرة مساعد الطيار.

ولم يذكر المصدر الذي نقلت عنه "انترفاكس" أي تفاصيل بشأن عقد الطائرات مع الجزائر.

كلمات دالّة

#روسيا, #موسكو, #الجزائر, #ميغ 28, #مقاتلات, #الجيش الجزائري, #تسليح

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر