الجزائر: مقتل 6 إرهابيين قرب حدود تونس

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الاثنين أن قواتها قتلت 6 إرهابيين بجنوب شرق البلاد قرب الحدود التونسية وضبطت أسلحة وذخائر.

وأضافت في بيان أن المسلحين قتلوا بولاية الوادي وتم ضبط بنادق كلاشينكوف ومسدسات وذخائر في عربتين على جانب الطريق.

وتتعاون الجزائر وتونس في الأمن على طول الحدود بينهما حيث تنشط مجموعة صغيرة من المقاتلين من كتيبة عقبة بن نافع المرتبطة بالقاعدة في جبال الشعانبي في تونس.

ومن المعتقد أن متشددين فروا إلى المنطقة بعدما تدخلت قوات فرنسية في مالي المجاورة للجزائر في 2013 لسحق تمرد للمتشددين.

وأعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي مسؤوليته عن هجوم صاروخي يوم الجمعة على محطة للغاز في جنوب الجزائر تديرها شركات

بي.بي وشتات أويل وشركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك.

ولم يتسبب الهجوم في وقوع إصابات أو أضرار مادية لكن بي.بي وشتات أويل بدأتا اليوم سحب عمال من مواقع للغاز في البلاد.